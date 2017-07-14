14.07.2017 14:51:38

Ozan Tufan'ı takibe aldılar

Sporting Lizbon'un Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında Ozan Tufan'ı yakından takip ettiği öğrenildi.

Ozan Tufan Sporting Lizbon tarafından yakın takibe alındı. Milli futbolcu ile ilgilenen Portekiz ekibi önceki gün oynanan maçta genç oyuncuyu izledi.

Yeşil-beyazlı kulüp, ozan Tufan'ı Athletic Bilbao ve Monaco maçlarında da izleyecek. Sarı-lacivertli yönetim, iyi bir teklif gelmesi durumunda Ozan Tufan'ı elinden çıkarmayı planlıyor.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 resmi maça çıkan Ozan, 5 gol atarken 3 de asist yaptı.