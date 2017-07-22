22.07.2017 11:09:01

Ozan Tufan, Aykut Kocaman'ın takibinde!

Son zamanlarda en çok eleştirilen futbolcular arasında yer alan Ozan Tufan, Teknik Direktör Aykut Kocaman tarafından yakın takibe alındı.

Fanatik'te yer alan habere göre Ozan Tufan son dönemde performansıyla çok konuşulan isimlerden biri oldu.

AYKUT KOCAMAN'DAN BİR ŞANS DAHA

Ozan Tufan, Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonda da beklentilerin çok uzağında kaldı. Genç oyuncu, performansından çok fazla kilolarıyla gündeme geldi. bunun üzerine milli futbolcu, kendisi için hazırlanan diyet ve çalışma programını uygulayarak fit hale gelmek için çalışmalara başladı.

Kocaman da Ozan Tufan'ı yakından takip ediyor.