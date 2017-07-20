20.07.2017 15:02:08

Ozan Tufan'a İspanya'dan yeni talip!

Ozan Tufan'a süpriz talip! Adı geçtiğimiz haftalarda Portekiz ekibi Benfica ile anılan yıldız oyuncuya Valencia'ya talip oldu. Yarasalar lakaplı İspanyol ekibinin kısa süre içinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapması bekleniyor.

Transferde bugüne kadar Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar, Kameni'yi transfer eden sarı lacivertliler son olarak anlaşmaya vardığı Şilili sağ bek Isla'yı da İstanbul'a getirdi. UEFA ile Finansal Fair Play anlaşması olan sarı lacivertlilerin yeni transferlerini Avrupa'da oynatabilmek için mutlaka futbolcu satması ya da kiralaması gerekiyor. Bu durumu da göz önünde bulunduran Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör Aykut Kocaman'ın onay vermesi halinde Ozan Tufan'ın gidişini kabul etmesi bekleniyor.