17.02.2017 13:19:02

Özalp'ta TARSİM bilgilendirme toplantısı

VAN (İHA) â€' Van'ın Özalp ilçesinde Tarım Sigorta Havuzu (TARSİM) Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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VAN (İHA) â€" Van'ın Özalp ilçesinde Tarım Sigorta Havuzu (TARSİM) Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.Özalp İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile TARSİM Erzurum Bölge Müdürlüğü tarafından Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda düzenlenen toplantıya Özalp İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sinan Hakan, TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir, Van Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Ali Kuncu, Özalp Ziraat Odası Başkanı Şayyettin Ceylancı ve çiftçiler katıldı. Çiftçileri tarım sigortaları hakkında bilgilendiren TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir, TARSİM'in yeni yılda tüm Türkiye'de buğday ürününde ilçe bazlı kuraklık verim sigortasını uygulanmaya aldığını söyledi. 2017 yılında yeni uygulamaların hayata geçtiği, bu uygulamalardan birinin de üreticilerin merakla beklediği 'İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası' olduğunu belirten Müdür Özdemir, "Değişen iklim şartları, frekansı ve şiddeti artan doğal afetler ve riskler nedeniyle tarımsal faaliyetler son yıllarda önemli ölçüde etkilenmekte ve TARSİM üreticiler için giderek önem kazanmaktadır. Başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı olmak üzere ilgili tüm tarafların kıymetli destekleri ile hayata geçirilen yeni uygulama ile üreticilerimiz, buğday ürününü kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinin yol açtığı verim kaybına karşı güvence altına alabiliyor. Kuraklık sigortasında buğdayda dane, tohumluk ve sap unsuru teminat kapsamında olup, poliçe priminin yüzde 60'ı devlet tarafından karşılanıyor ve aynı zamanda çeşitli indirim imkanları da sunuluyor. Üreticilerimiz, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olduktan ya da kayıtlarını güncellemelerinin ardından yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla kolaylıkla başvuruda bulunabilirler. Tarım sigortasının bir an önce yaptırılması çağrısında bulunuyor ve uygulamanın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.Müdür Özdemir, büyükbaş ve küçükbaş hayvan hırsızlıklarına karşı da 2017 yılı içerisinde çiftçilerin sigorta yaptırabileceklerini söyledi.