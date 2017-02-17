17.02.2017 13:20:59

Özalp'ta karla mücadele çalışması

Van'ın Özalp Belediyesi ekiplerince yürütülen karla mücadele çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlandı.

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Van'ın Özalp Belediyesi ekiplerince yürütülen karla mücadele çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlandı.Yoğun kar yağışının ardından Özalp Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tüm yollar yeniden ulaşıma açıldı. İlçe merkezinde ana caddelerde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmasının tamamlandığını söyleyen Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, "İlçede üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışı nedeni ile ilçe merkezinde ana caddeler ve ara sokaklar ile okul güzergahları belediye ekiplerimizce oluşturulan temizlendi. Toplanan kar yığınları kamyonlarla ilçe dışına taşınırken, ilçeye bağlı mahallerin kapalı olan yolları da ulaşıma açıldı" dedi.