29.12.2016 13:49:34

Özalp ilçesinde Mekke'nin Fethi etkinliği

Van'ın Özalp ilçesindeki 3 Nisan İmam Hatip Ortaokulu tarafında Mekke'nin Fethi kutlandı.

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Van'ın Özalp ilçesindeki 3 Nisan İmam Hatip Ortaokulu tarafında Mekke'nin Fethi kutlandı.Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Milli Eğitim Müdür M. Salih Aksoy, İlçe Müftüsü Nihat Koç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 3 Nisan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerin hazırlamış oldukları tiyatro gösterisi sahnelenerek şiirler okundu.Van Abdulhakim Avrasi Eğitim Merkezi Müdürü M. Fudayi Erkoç'un konuşmasıyla devam eden etkinlik, resim sergisinin gezilmesiyle son buldu.