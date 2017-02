09.02.2017 20:12:46

Öz torununu 5 bin TL'ye satmaya çalışırken yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, kızının yeni doğan bebeğini 5 bin TL karşılığında başka bir aileye satmak isterken polis tarafından yakalandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, kızının yeni doğan bebeğini 5 bin TL karşılığında başka bir aileye satmak isterken polis tarafından yakalandı.Olay, Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi Doğum Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı ilçesinde ikamet eden A.M. (58), bir tanıdığı aracılığı ile Kozlu ilçesinde yaşayan ve çocukları olmayan S.S. (35) ve eşi C.S. (28) ile doğacak olan öz torunu için 5 bin TL karşılığında anlaştı. Bu sabah doğum vakti gelen kızı B.Ş.'yi hastaneye getiren baba A.M., doğumdan sonra torununu teslim edeceğini bildirdi. Ancak B.Ş. hastane çalışanlarına babasının bebeğini para karşılığında bir başka aileye vermek istediği bilgisini verince polis ekiplerine haber verildi. B.Ş. doğum servisinde bir erkek çocuğu dünyaya getirirken, hastaneye gelen polis ekipleri önce öz torununu satmaya çalışan A.M.'yi, ardından da yeni doğan bebeği almak isteyen S.S. ile eşi C.S.'yi gözaltına aldı. B.Ş.'nin daha önce boşandığı eşinden 2 çocuğu olduğu ve daha sonra dini nikahlı eşi S.T.'den de hamile kaldığı, bebeğin babasının da kısa süre önce evi terk ettiği öğrenildi.Gözaltına alınan A.M. ile bebeği satın almak isteyen S.S. ve eşi C.S. alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. B.Ş.'nin doğum sonrası hastanede tedavisi devam ederken, bebeğin ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.