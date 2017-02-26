26.02.2017 17:20:07

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı İnanç:

'Türkiye'de, 985 bin tekstil işçisi var, bunların 100 bini sendikalı 50 bini toplu sözleşmeli. Geriye kalan bu kadar insan kötü şartlarda çalışıyor, asgari ücretin altında ücretle ve onun bile altında ücretle çalışıyor'

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, 'Türkiye'de, 985 bin tekstil işçisi var, bunların 100 bini sendikalı 50 bini toplu sözleşmeli. Geriye kalan bu kadar insan kötü şartlarda çalışıyor, asgari ücretin altında ücretle ve onun bile altında ücretle çalışıyor.' dedi.

İnanç, Çorlu ilçesinde düzenlenen işçiler dayanışma toplantısında yaptığı konuşmada, bölgedeki bir fabrikada 7 aylık bir uğraş sonrası örgütlenmeyi başardıklarını söyledi.

Kendilerinin, Öz İplik-İş Sendikası olarak bu yolculuğa Gaziantep'te 7 kişi ile başladıklarını ifade eden İnanç, bugün ise sayılarının 23 bine ulaştığını aktardı.

İş yerinden, işlerinden atılan arkadaşları olduğu halde yılmadan ve korkmadan mücadele eden işçilerin sayesinde bugün örgütlenmelerini tamamladıklarını ifade eden İnanç, 'Bunlara göğüs gerdiniz ve başarıya ulaştınız. Son 10 yılda böyle bir örgütlenme örneği Türkiye'de azdır. Bu kadar baskıya rağmen, bu kadar üyenin olmasının örneği görülmemiştir. Hiç kimseden yardım görmedik, kimse bize yardım etmedi. Sadece biz çalışanlar birbirimize yardım ettik. Sizlerin ve bizlerin, hiç kimseye diyet borcu yoktur.' diye konuştu.

- 'Tekstil işçisinin yanındayız'

İnanç, ülkede tekstil işçisinin asgari ücret ile hatta asgari ücretin bile altında ücretlerle çalıştığını ifade ederek, sendikalı olmanın faydalarını anlattı.

İş yerlerinizde işçileri yalnız bırakmayacaklarını dile getiren İnanç, kendilerinin de geldikleri yeri unutmadıklarını vurguladı.

Kendisinin de salonu dolduranlar gibi işçilikten geldiğini hatırlatan İnanç, 'Ben, 10 yıl iplik fabrikasında meydancı olarak çalıştım. Yani yerleri temizleyerek başladım bu işe. Ama onurumla ve emeğimle çalıştım, yaptığım işten de asla utanmadım. Çünkü, beni evde bekleyen çocuklarım vardı. Onların rızkını kazanmak istiyordum.' ifadelerini kullandı.

Başarılı olmaktan başka alternatiflerinin olmadığını dile getiren İnanç, konuşmasına şöyle devam etti:

'Türkiye'de, 985 bin tekstil işçisi var, bunların 100 bini sendikalı 50 bini toplu sözleşmeli. Geriye kalan bu kadar insan kötü şartlarda çalışıyor, asgari ücretin altında ücretle ve onun bile altında ücretle çalışıyor. İşverenlerin bir sürü derneği ve sendikası var. Onlar istedikleri gibi buralara üye oluyorlar. Ama siz sendikaya üye olduğunuz zaman işveren size düşman kesiliyor.'







