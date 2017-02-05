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'Oyuncu Anne' Şermin Çarkacı, hayranlarıyla buluştu
05.02.2017 17:08:40

'Oyuncu Anne' Şermin Çarkacı, hayranlarıyla buluştu

'Oyuncu Anne' Şermin Çarkacı, yeni kitabı Dedemin Bakkalı ile Samsun'da sevenleri ile buluştu.

'Oyuncu Anne' Şermin Çarkacı, yeni kitabı Dedemin Bakkalı ile Samsun'da sevenleri ile buluştu.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM), sosyal medyada "Oyuncu Anne" ismiyle tanınan Şermin Çarkacı'yı son kitabı Dedemin Bakkalı'nın imza günü ve sergisi ile hayranlarıyla buluşturdu. "Oyuncu Anne" ismiyle yüz binlerce takipçiye ulaşan, "Oyuncu Anne, Başlarım Anneliğe ve Oyun Takvim"lerinin yazarı Şermin Çarkacı, şimdi de "Dedemin Bakkalı" isimli yeni kitabıyla okuyucularına 'merhaba' dedi. Şermin Çarkacı önceki kitaplarında çocuk gelişimi üzerine tecrübelerini direkt olarak okurları ile paylaşmıştı. Dedemin Bakkalı kitabında ise bu kez yine kendi tecrübelerinden esinlenerek büyüklere çocukların gözünden kendilerini görme imkanı verirken; küçüklere ticaretin, yenilikçi düşünmenin, büyüklerin dünyasının ve insan ilişkilerine dair inceliklerin ipuçlarını veriyor.

Yeşilyurt AVM'nin food court katında düzenlenen imza günü ve sergi yoğun ilgi gördü. AVM food court katı Miniclub alanında açılan "Dedemin Bakkalı" sergisinde çocuklar, anne babalarının zamanındaki bakkal ürünlerini gördü. Yetişkinler ise kendi çocukluklarındaki anılarını tazeledi.

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