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Oyuncaklarını komşu ilçedeki arkadaşlarıyla paylaştılar
27.02.2017 13:03:53

Oyuncaklarını komşu ilçedeki arkadaşlarıyla paylaştılar

Manisa'nın Salihli ilçesinde eğitim-öğretim veren Salihli Bilim ve Sanat Merkezi Liderlik Atölyesi öğrencileri, 'Bir Oyuncağım Olsun' projesi kapsamında evlerinden getirdikleri oyuncakları, komşu ilçeleri olan Kula'da Rafet Üçelli İlköğretim Okulu öğrencileriyle paylaştı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde eğitim-öğretim veren Salihli Bilim ve Sanat Merkezi Liderlik Atölyesi öğrencileri, "Bir Oyuncağım Olsun" projesi kapsamında evlerinden getirdikleri oyuncakları, komşu ilçeleri olan Kula'da Rafet Üçelli İlköğretim Okulu öğrencileriyle paylaştı.

Salihli Bilim ve Sanat merkezi Liderlik Atölyesi öğrencileri, "Bir Oyuncağım Olsun" projesi çerçevesinde Kula Rafet Üçelli İlköğretim Okulu öğrencilerini ziyaret etti. Ziyarette Salihli öğrenciler, paylaşmanın önemine dikkat çekmek amacıyla yanlarında getirdikleri oyuncuları yaşıtlarına hediye etti. Projenin mimarları olan liderlik atölyesi öğrencileri Yağmur Suna (9) ve Ela Janset Erikçi (9), projelerini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler. Projeyi oluşturmayı arkadaşı Yağmur Suna ile birlikte karar verdiklerini belirten Ela Janset Erikçi, "Projeyi başlatmadan önce öğretmenimize danışarak, oyuncaklarımızı başka öğrencilerle de paylaşabilir miyiz diye sorduk. Öğretmenlerimiz de bu projeye destek verdiler. Daha sonra okuldaki arkadaşlarımıza ve ailelerimize projeyi anlattık. Herkes oyuncak getirince çok sayıda oyuncağımız oldu. Bizler de bu oyuncakları yaşıtlarımıza dağıttık. Çok mutluyuz" dedi.

Oyuncaksız kalan çocuklara oyuncak vererek motive etmeye çalıştıklarını kaydeden 9 yaşındaki Yağmur Suna ise arkadaşlarının mutluluğunu kendi mutluluğu olduğunu ifade ederek, proje kapsamında oyuncak dağıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Salihli Bilim ve Sanat Merkezi Liderlik Atölyesi Sosyal Bilimler Öğretmeni Murat Ülkü, "Ela Janset Erikçi ve Yağmur Suna öğrencilerimizin aracılığı ile başlayan 'Bir Oyuncağım Olsun' projesi için en büyük amacımız çocukların yüzünde gülümseme oluşturmaktı. Çünkü biz inanıyoruz ki çocuklar gülüşü dünyayı güzelleştirecek, değiştirecek. Gönüllülük kültürünü kişileştiren öğrencilerimin başlatmış olduğu projede ilk durağımız Rafet Üçelli İlkokulu oldu." diye konuştu. Ziyaretlerinden dolayı Salihli öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür eden Rafet Üçelli İlkokulu Müdürü Celal Harmandalı ise "Çocuklarımıza hediye getiren yaşıtlarını tebrik ediyorum. Gönüllülük, gönül kazanmak gerçekten yarın bu çocukların büyük hayaller peşinde koşmasına motivasyon sağlayacaktır" dedi. Rafet Üçelli İlkokulu öğrencileri de Salihlili öğrencilere teşekkür ederek, mutluluklarını yaşıtlarına sarılarak yaşadı.
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