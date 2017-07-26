26.07.2017 17:17:14

Oyuncak tavşandan uyuşturucu çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin durdurduğu bir yolcu otobüsünde, oyuncak tavşan içinde 293 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.



Bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği'ne bağlı narkotik ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. İhbar üzerine operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, saat 05.20'te İstanbul'dan gelen bir yolcu otobüsünü Kuşadası girişinde durdurdu. Yolcular arasında bulunan şüpheliler E.N. ve U.A.'nın üzerlerinde uyuşturucu çıkmamasına rağmen yanlarındaki oyuncak tavşanı kontrol eden polis ekipleri, tavşanın içine gizlenmiş şekilde 293 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan E.N. ve U.A. sorgulamalarının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.