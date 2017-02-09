09.02.2017 13:11:07

Oyuncak tabanca ile PTT soygununa jet karar

Bursa'da aralık ayında oyuncak tabanca ile PTT'den 8 bin 290 lira gasp eden sanık, ilk celsede 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Bursa'da aralık ayında oyuncak tabanca ile PTT'den 8 bin 290 lira gasp eden sanık, ilk celsede 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Emirsultan Mahallesi'ndeki PTT'ye giden şahıs, mesai saati bitimine yakın memurların para sayımı yaptığı sırada silahını çekti. Kasadaki 8 bin 290 lirayı alan şüpheli, bir taksi ile olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Hasan Kuşçu (34) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmaların ardından Görükle semtinde gözaltına alınan Kuşçu, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 'nitelikli silahlı yağma' suçundan hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Olayı anlatan Kuşçu, "Suçlamaları kabul ediyorum. Borçlarım vardı. O yüzden soygunu yaptım. PTT'den aldığım paralarla borçlarımı ödedim. Cezaevindeyken de PTT'ye aldığı paraları ödedim" dedi.Mahkeme heyeti, tabancanın oyuncak olması ve şahsın iyi hali ve borcunu ödemiş olmasından dolayı sanığı 5 yıl hapse mahkum etti.(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)