13.02.2017 13:57:27

Oyuncak seçimini hafife almayın

Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakım Evinde eğitim gören miniklerin velilerine yönelik 'Okul Olgunluğu Nedir?'konulu seminer düzenlendi. Çocuk gelişiminde oyuncak seçiminin önemine vurgu yapan Çocuk Gelişimi Uzmanı Mihrican Kahramanlar aileleri uyararak, 'Çocuklar için oyuncak seçimini hafife almayın' dedi.

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Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakım Evinde eğitim gören miniklerin velilerine yönelik 'Okul Olgunluğu Nedir?'konulu seminer düzenlendi. Çocuk gelişiminde oyuncak seçiminin önemine vurgu yapan Çocuk Gelişimi Uzmanı Mihrican Kahramanlar aileleri uyararak, "Çocuklar için oyuncak seçimini hafife almayın" dedi.Çocukları Yunusemre Belediyesi Gündüz Bakım Evinde eğitim gören velilere yönelik "Okul Olgunluğu Nedir?" başlıklı bir seminer düzenlendi. Çocuk Gelişimi Uzmanı Mihrican Kahramanlar ile Rehberlik Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanlarından Esin Türkoğlu'nun verdiği seminerde, 5-6 yaşındaki çocukların davranışları ve ebeveynlerin çocuklarına ne şekilde davranması gerektiği ele alındı. Ailelerin sıkça yaptığı hataları sıralayan uzmanlar, ilkokula başlayacak çocuklarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde de durdu. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde 5-6 yaş grubundaki çocukların gelişim ihtiyaçlarına da değinildi.Oyuncak seçimine dikkat!Oyunun bir öğrenme yöntemi olarak değerine işaret eden Mihrican Kahramanlar, oyuncak seçiminde özellikle eğitici yönünün olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Sadece görsel özelliklerine bakıp oyuncak alınmaması noktasında ebeveynlere uyarılarda bulundu. Kahramanlar, "Okul olgunluğu testinde çıkan puanlamalarla çocuklarımızı etiketlemeyelim. Desteklenmesi gereken noktalarda ebeveyn olarak çocuklarımızın gelişimine yardımcı olalım." şeklinde konuştu.Seminerde ayrıca "Çocuklarınızla oynayabileceğiniz örnek oyunlar" adlı kitapçık dağıtılarak, okul dışında ebeveynlerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak aile oyunları ve elektronik oyun önerileri sunuldu. Seminere katılan veliler uzmanları kendileriyle buluşturduğu için Yunusemre Gündüz Bakım Evi yöneticilerine teşekkür etti.