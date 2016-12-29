29.12.2016 15:17:33

Oyuncak Kütüphanesi'nde yeni yıl eğlencesi

Odunpazarı Belediyesi Emek Oyuncak Kütüphanesi 2016 yılı için kutlama düzenledi.

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Odunpazarı Belediyesi Emek Oyuncak Kütüphanesi 2016 yılı için kutlama düzenledi.Oyunpazarı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Oyuncak Kütüphanesi öğrencileri tarafından hazırlanan yeni yıl eğlencesinde çocuklar keyifli dakikalar yaşadı. Hazırladıkları birbirinden güzel oyunları sergileyen öğrenciler doyasıya eğlendi.Hazırlanan oyunların ardından Başkan Kurt, çocuklarla birlikte kardan adam şeklindeki pastayı kesti. Başkan Kurt, şeker tadında bir yıl geçirmelerini dileyerek çocuklara şeker dağıttı. Program sonunda Başkan Kurt ve çocuklar 2017 hatırası olarak toplu fotoğraf çektirdi.