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'Oyun çocukların dünyaya sunduğu müfredattır'
06.05.2017 16:29:08

'Oyun çocukların dünyaya sunduğu müfredattır'

'2'nci Okul Öncesi Eğitim Zirvesi'nde konuşan Prof. Dr. Artin Göncü, Oyunun çocukların hayatını ve öğrenmek istediklerini anlatan bir dil olduğunu ve çocukları tanımak ve onlara güvenli bir eğitim sunmak için bu dili öğrenmek gerektiğini söyledi.

'2'nci Okul Öncesi Eğitim Zirvesi'nde konuşan Prof. Dr. Artin Göncü, Oyunun çocukların hayatını ve öğrenmek istediklerini anlatan bir dil olduğunu ve çocukları tanımak ve onlara güvenli bir eğitim sunmak için bu dili öğrenmek gerektiğini söyledi.

'Geleceğe Hazır Çocuklar' temasıyla Gelecek Eğitimde Derneği tarafından düzenlenen '2'nci Okul Öncesi Eğitim Zirvesi' İstanbul'da yapıldı. Konusunda uzman konuşmacılar ve yaklaşık bin katılımcı ile gerçekleştirilen zirvede okul öncesi eğitimine dikkat çekilerek, eğitimde farkındalık oluşturmak için yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Zirvede The University of Illinois at Chicago'dan Akademisyen Prof. Dr. Artin Göncü 'Müfredat Olarak Oyun' başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Göncü konuşmasında oyunun çocuğun gelişiminde ve eğitimindeki yerine dikkat çekti. Oyunun çocuğun çocukluk hakkı olduğunu söyleyen Göncü, "Anne veya babası tarafından çocuk oyun oynamaktan alıkoyuluyorsa çocuğunu hakları ihlal edilmiş olur" dedi. Çocuğunun neden oyun oynadığını Jean Pioget, Lev Semenovich Vygotksy ve Sigmund Freud gibi üç önemli düşünürün çalışmalarından yola çıkarak açıklayan Göncü, oyunu geçmişi, geleceği ve şimdiyi yorumla etkinliği olarak tanımladı.

"Oyun, toplum ve vatandaşlık bilincinin gelişmesine atılan bir adımdır"

Oyunun çocuğunun aile ve okuluna sunduğu eğitim müfredatı olduğunu belirten Prof. Dr. Göncü, "Oyun çocuğunun dünyaya sunduğu müfredattır. Çocuğunun dilidir. Oyun çocuğunun kendi etkinliklerine bizzat katılmasını sağlar. Öğretmenin çocuğunun eğitim ve öğretimini farklı biçimlerde desteklemesini olası kılar. Çocuğunun kimliğini eğitimde göz önünde bulundurulması gerek bir öge olarak sunar. Oyun sınıfta bir güven ortamı kurulmasını sağlar. Toplum ve vatandaşlık bilincinin gelişmesine atılan bir adımdır. Çocukların birlikte kurduğu sözlüktür. Eğitmenler çocukların dilini oyunla anlar. Oyun, karşısındakini anlamak onunla diyaloga geçmek ve diyalogla kültür sistemi kurmaktır" diye konuştu.

"Oyunun kurallarını çocuklarla birlikte kurun"

Zirveye katılan bine yakın öğretmene tavsiyelerde de bulunan Prof. Dr. Göncü, sınıfta -mış gibi yapmanın her zaman mümkün olması gerektiğini dile getirdi. Göncü, "Öğretmen oyuna katılırken çok dikkatli olmalı, çocuklar doğal olan ise yapay olanı çok çabuk anlıyor. Çocukları rahat bırakın. Eğitim çocuğunun hayatına saldırı değildir. Ortamı hazırlayın, onlar oyuna başlasın yardım isterlerse siz çevrelerinde olun yardım etmeye uygun olmak gerekir her zaman. Öğretmen her zaman tutarlı olmalı. Çocuklar kavga edebilir, çatışabilir siz o zaman çocuklara demokrasiyi öğretirsiniz. Çocuklarla birlikte kurulan oyunlar çok verimli olacaktır. Kuralları da çocuklarla birlikte kurun. Çocuk her zaman kazanamayacağını veya kaybetmeyeceğini öğrenmelidir. Çocuklar asla oyundan mahrum edilmemeli" ifadelerini kullandı.

Oyunun çocukların hayatını ve öğrenmek istediklerini anlatan bir dil olduğunun altını çizen Göncü, şöyle konuştu:

"Çocukları tanımak ve onlara güvenli bir eğitim sunmak bu dili öğrenmeyi gerektirir. Çocukların topluma katılmalarını sağlamak ve onlara gerekli yetileri kazandırmak öğretmenlerin bu dil aracılığıyla çocukların etkinliklerine katılmasıyla mümkün olur".

Zirveye bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Doğan Cüceloğlu, Prof.Dr. Artin Göncü, Prof. Dr. Belma Tuğrul, Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Prof. Dr. Sinan Canan, eğitimci Kayhan Karlı, eğitimci Raife Cebeci, Yrd. Doç. Dr. Özgül Polat, Dr. Yasemin Allsop, dil bilimci ve masal anlatıcısı Ayşegül Dede, yazar Hayati İnanç, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Dr. Tülay Kılıç, Hale Güneş, aşkım Kapışmak ve 2015'de yılın öğretmeni seçilen Nurten Akkuş konuşmacı olarak katıldı.Zirvenin moderatörlüğünü ise gazeteci ve televizyoncu Aynur Ayaz yaptı.
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