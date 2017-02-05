05.02.2017 16:37:11

Oyun alanları ve kreşlerde 'engel' kalkacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca başlatılan çalışmayla ülke genelindeki eğitim ve sağlık yapıları, bakımevleri, kreşler ve çocuk oyun alanları engelli çocukların kullanımına uygun hale getirilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında, Türkiye genelindeki eğitim ve sağlık yapıları, bakımevleri, kreş ve çocuk oyun alanları gibi yerler engelli çocukların kullanımına uygun hale getirilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "Erişilebilirliğin Sağlanmasında Engelli Çocukları Gözeten Yol Haritası ve Rehberin Oluşturulması" adı altında yeni bir çalışma başlatıldı.

Şehirler arası ve şehir içi ulaşımdaki engelleri kaldırmak, kurum ve kuruluşların engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi gibi alanlarda birçok yasal düzenlemeyi hayata geçiren Bakanlık, yapılacak yeni çalışmada da engelli çocukların ihtiyaçlarını göz önüne alarak yol haritası oluşturacak.

İlk toplantısı geçen günlerde gerçekleştirilen çalışma kapsamında, öncelikle Türkiye'de çocuklara sunulan hizmetler belirlenerek, bu alanlarda erişebilirliğin nasıl sağlanacağına yönelik incelemeler yürütülecek.

Bu incelemelerde engelli çocukların erişebilirliklerinin sağlanmasında hayati öneme sahip birçok kurum ve kuruluş da ziyaret edilerek, ihtiyaç analizleri yapılacak.

Ayrıca Engelliler Konfederasyonu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV), Otizm Federasyonu gibi farklı sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ile Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarıyla mülakatlar gerçekleştirilecek.

Renkler de engelli çocuklara uygun olacak



Çalışma kapsamında farklı engel gruplarından çocukların eğitim, oyun alanları ve sağlık kuruluşlarında renk kullanımından donanımlara ve yer seçimine kadar tüm detaylarda erişebilirlik ihtiyaçları belirlenecek.

Ayrıca engelli çocukların binaları kullanırken gereksinim duydukları erişebilirlik ölçü ve özellikleri çizim ve fotoğraflarla desteklenecek. Engelli çocuklara yönelik oyun alanlarının temel ölçü ve özellikleri raporlanacak ve buna yönelik eğitim materyalleri geliştirilecek.

Bu uygulamalar sonucunda belirlenen engelli çocukların erişebilirliğine yönelik kıstaslar, hazırlanacak rehberde bir araya getirilecek.

Rehberin hazırlanmasının ardından eğitim ve sağlık yapıları, bakımevleri, kreş ve çocuk oyun alanları gibi alanlarda renk kullanımından donanımlara ve yer seçimine kadar tüm detaylar, engelli çocuklara uygun olacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Bakanlık bu çalışmayla, engelli çocukların önündeki erişim sıkıntılarının ortadan kaldırılmasını hedefliyor.

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