08.05.2017 14:12:50

OYAK'tan üyelerine 4,1 milyar TL nema

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın başkanlığında yapılan OYAK'ın 57'inci Olağan Genel Kurulu'nda toplam dağıtıma esas kaynak rakamı (nema) 4,1 milyar TL olarak açıklandı.

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Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın başkanlığında yapılan OYAK'ın 57'inci Olağan Genel Kurulu'nda toplam dağıtıma esas kaynak rakamı (nema) 4,1 milyar TL olarak açıklandı.OYAK 57'inci Olağan Genel Kurulu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, iş dünyasının genel kuruldaki temsilcileri ve diğer üyelerin katılımıyla gerçekleşti. Kurulda, 2016 yılı nema oranı yüzde 19,1, toplam dağıtıma esas kaynak rakamı da (nema) 4,1 milyar TL olarak açıklandı. OYAK Genel Kurulu'na başkanlık yapan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Askerlerimiz ve onların aileleri için çok daha güvenli bir gelecek oluşturmak hepimizin görevi. Bu nedenle OYAK'ın güçlü şekilde yarınlara hazırlanması için Hükümet olarak elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Zira 'tamamlayıcı emeklilik sistemi' dediğimiz OYAK'ı askerimiz için en önemli güvence unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bu sistem, kâr-zarar temelli, iyi yönetildiğinde ve akıllı yatırımlar yapıldığında maaşlarından yapılan kesintilerin, kar ve zarar ortaklığı çerçevesinde iade edildiği, bizim milli değerlerimize de çok uygun bir sistem. Faaliyet raporuna baktığımızda, 2016'da son derece başarılı bir senenin geçtiğini görüyoruz" diye konuştu."OYAK küresel büyümeyi hedefliyor"Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın ardından konuşmasını yapan OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Tümgeneral Mehmet Taş, "Bizler, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösterdiğimiz tüm grup şirketlerimizi geniş bir perspektif ile değerlendiriyor, katkısı olacağına inandığımız yeni stratejik işbirliği ve yatırımları araştırarak, ciddiyetle değerlendirerek, Türkiye'nin küresel büyüme gayreti içinde OYAK'ın önemli bir yer alacağına inanıyoruz. OYAK ve grup şirketlerimizi dünya çapında ve standartlarında kuruluşlar haline getirmek ülkemize karşı hepimizin ortak sorumluluğu ve görevidir" dedi. 2016'da 4,7 milyar TL vergi ödediklerini belirten Taş, "Bu tutar, Türkiye'de ödenen toplam vergilerin yüzde 1,03'üne tekabül etmektedir" dedi."Önceliğimiz üyelerimiz"OYAK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Savaş Erdem de konuşmasında, "Bizler sadece bayrak yarışını devralan bir ekibiz. 2016 Mayıs ayında görevi devraldıktan sonra tek bir hedefimiz vardı; birlik beraberlik içinde bu bayrak yarışını devam ettirebilmek ve bir yıl öncekinden daha iyi bir sonuçla karşınıza gelebilmek. 2016 yılında dağıtıma esas kaynak 4 milyar 195 milyon TL'ye ulaştı ve bugün, üyelerimize yaklaşık yüzde 19.1 nema dağıtma imkanına ulaşmanın verdiği gururla karşınızdayız" dedi. OYAK'ın 2016 yılı finansal sonuçlarını da aktaran Erdem, grubun konsolide toplam varlığının 64,5 milyar TL'ye, konsolide hasılatının ise 25,7 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.Üyelerinin tüm birikimlerini karlılık, verimlilik ve kurumsal yatırım ilkelerine göre yönetme misyonuyla hareket ettiklerini ifade eden Erdem, "Önümüzdeki 5 yıl içerisinde OYAK'ı sadece Türkiye'nin en güçlü kurumlarından biri değil, aynı zamanda uluslararası bir oyuncu yapmak için gece gündüz çalışacağız. Hem yönetim felsefesi, hem organizasyon, hem liyakat, hem de gerekli yatırımlar anlamında önemli kararlar aldık. Biz bir patron şirketi yönetmiyoruz; 305 bin Türk Silahlı Kuvvetleri üyesinin alın teriyle biriktirdikleri ve bize emanet etmiş oldukları o değeri yönetiyoruz. Onun için attığımız her adımda öncelikle üyelerimizi düşünüyoruz" diyerek konuşmasını tamamladı.