02.02.2017 09:01:06

Oxford ve Harvard Türkiye’de kampüs açabilecek

MEB, Türkiye’yi bölgenin eğitim üssü yapmak için Harvard, Oxford, MIT gibi üniversitelerin kampüs açabilmesine ‘imkân verecek’ düzenlemeye hazırlanıyor.

HaberTürk'ten Pervin Kaplan'ın haberine göre, MEB'in 2017 yılında gerçekleştirmeyi öngördüğü değişiklikler arasında Harvard, Oxford, MIT gibi üniversitelerin Türkiye'de kampüs açabilmesine ‘imkân verecek' düzenleme de yer alıyor.

YILDA BİRKAÇ SINAV



Öğrenciler üzerindeki sınav baskısını azaltmak için yükseköğretime geçişteki sınavlarının yılda birden çok yapılması.



YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU



‘Yükseköğretim Çerçeve Yasası' hazırlanarak üniversitelerin yeniden örgütlenmesi ve ‘Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun oluşumu sağlanacak. Kamu, özel sektör ve yükseköğretimin temsil edildiği ‘Yükseköğretim Planlama Kurulu' oluşturulacak.



YURTDIŞI



Özel üniversitelerin kurulmasına ve yurtdışındaki üniversitelerin Türkiye'de, Türkiye'deki üniversitelerin yurtdışında faaliyet göstermelerine imkân verilecek.



YABANCI AKADEMİSYEN ÖĞRENCİ



Üniversitelerin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla daha fazla yabancı öğrenci kabul etmeleri ve öğretim elemanı istihdam etmeleri sağlanacak. Üniversiteler, bölgesel ihtiyaç ve yetkinliklere göre ihtisaslaşacak.



EĞİTİM ÜSSÜ



Nitelikli insan gücü yetiştirerek Türkiye'yi bölgede bir eğitim merkezi haline getirmek.



LİSELER



Ortaöğretimde okullar arasında kalite farklılıklarını asgari seviyeye indirecek tedbirler alınacak. Bununla eş zamanlı olarak, ortaöğretimde öğrencilerin evlerine en yakın okullarda öğrenim görmesinin altyapısı oluşturulacak.



KAMU-ÖZEL YENİ MODELLER



Eğitimin finansmanında özel sektörün payının artırılması yönünde kamuözel ortaklığı gibi yeni arz ve işletim modellerinin kullanılması sağlanacak.



ÖĞRETMENE ÖDÜL SİSTEMİ

Raporda öğretmenler için öngörüler de şöyle sıralanıyor: "Öğretmen Strateji Belgesi hazırlanıp yürürlüğe konulacak. Öğretmen Akademisi başlatılacak. Başarılı öğretmenlere ödüllendirme sistemi getirilecek. Eğitim fakülteleri yeniden yapılandırılacak, kontenjan ihtiyaca göre belirlenecek. Alan sınavı tüm branşları kapsayacak."

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