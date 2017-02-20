20.02.2017 12:36:55

Ovacıklılar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi

Karabük Ovacıklılar Kalkınma ve Dayanışma Derneği Genel Kurulu gerçekleşti.

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Karabük Ovacıklılar Kalkınma ve Dayanışma Derneği Genel Kurulu gerçekleşti.Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Ovacık'ın Karabük'ün en az nüfusa sahip ilçesi olmasına karşın özgül ağırlığının nüfusundan fazla olduğunu ve burada açılışa hazır birçok hizmetin bulunduğunu söyledi.Karabük Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda yapılan Ovacıklılar Kalkınma ve Dayanışma Derneği Genel Kuruluna katılan Şahin, Karabük'ün artık nüfusu artan iller arasına girdiğini kaydederek, " Artık Karabük'te iyi şeyler yapılıyor ve bunun sonucunda kent bir cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Ovacık'ı şu anda yaşayan nüfusa bakarak değerlendiremezsiniz. Ovacık'ın ağırlığı şu anda burada yaşayanlardan ibaret değildir. Ovacık'ın özgül ağırlığı çok daha fazladır. Burada açılışa hazır birçok hizmetimiz var. Kültür merkezi olarak başlattığımız projemiz bitti, tefrişatı ve personelle ilgili çalışmalar sürüyor. 16 derslikli Ovacık Çok Programlı Lise inşaatı devam ediyor, bu yıl sonuna doğru bu inşaatımız bitmiş olacak. Açık cezaeviyle ilgili kamulaştırma işlemlerini bitireceğiz ve kısa sürede devreye sokmak istiyoruz. Spor lisemizde 200'e yakın öğrenci eğitim görüyor. Engelli milli takımların kamp merkezi olacak. Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı var. Karabük'ün antrenörü de milli takım antrenörlüğüne getirilmiş. Bu hocamızı da tebrik ediyorum. Bu, Karabük için de bir gurur kaynağıdır." dedi.Genel kurula, AK Parti Karabük milletvekili Burhanettin Uysal, Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid Doğu, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy ile davetliler katıldı. Tek aday ile gidilen genel kurulda Mehmet Deligöz başkanlığa seçildi.