22.02.2017 16:07:36

Ovacık Belediye Başkanından Başkan Altınok Öz'e ziyaret

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu makamında konuk etti.

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Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Tunceli Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu makamında konuk etti.Maçoğlu'na Kartal Belediyesi yeni hizmet binasında yer alan bazı birimleri gezdiren Başkan Altınok Öz, Kartal Belediyesinin AR-GE'si olduğunu vurguladığı Tasarım Araştırma Katılım hakkında bilgi verdi. Daha sonra Kartal Belediyesi Sosyal Medya ekibiyle tanışan Ovacık Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, "Kardeş belediyemiz olan Kartal Belediyesinin böyle güzel çalışmalar yapması bizi çok mutlu etti. Başkan Altınok Öz'e konukseverliği için teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.