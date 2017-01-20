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Otyakmaz: 'Bize karşı kumpas kuranlar sanık durumuna düştü'
20.01.2017 22:08:33

Otyakmaz: 'Bize karşı kumpas kuranlar sanık durumuna düştü'

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'a destek olmak amacıyla 50. yılı kutlama ve dayanışma gecesi düzenlendi. Gecede konuşan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, 'Bize karşı bu kumpasları yapanları da sanık durumuna düşürmüştür. 20 Şubat tarihinde bu kumpası kuranlarla yüce Türk adaleti önünde kozlarımızı paylaşacağız' dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'a destek olmak amacıyla 50. yılı kutlama ve dayanışma gecesi düzenlendi. Gecede konuşan Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Bize karşı bu kumpasları yapanları da sanık durumuna düşürmüştür. 20 Şubat tarihinde bu kumpası kuranlarla yüce Türk adaleti önünde kozlarımızı paylaşacağız" dedi.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen 50. yılı kutlama ve dayanışma gecesine Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, futbolcular ve bin liralık biletleri alarak Sivasspor'a destek olan yaklaşık bin kişi katıldı. Valilik ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin katkılarıyla düzenlenen gecede 1 milyon lira toplandı.

Programda konuşan Vali Gül, "Sivasspor mutlaka şampiyon olacaktır. Sivas'ın her bir tarafından gelerek Sivas'a destek vermek Sivasspor'un şampiyonlukta bir adım daha ileriye gitmesini sağlayacak. İlçelerimizin katkısı da en az merkezdekilerin verdiği katkı kadar önemli. Spor artık bir spor değil aynı zamanda bir endüstridir. Sivasspor Süper Lig'de olduğunda Sivas'ta Süper Lig'de olacak, Sivas'taki sanayicide Süper Lig'de olacak. Biz takımımıza desteklerken aynı zamanda kendimizi destekliyoruz. Dünyanın her tarafındaki Sivaslılardan bahsediyoruz. Bu güzel bir şey. 5 milyon, 3 milyon, 2 milyon Sivaslının olduğu yerde Sivasspor'un mutlaka Süper Lig'de olması lazım. Buna maça giderek destek olmamız lazım, para vererek destek olmamız lazım, lisanslı ürün kullanarak destek olmamız lazım, hiçbir şey olmazsa dua ederek destek olmamız lazım. Sivasspor'suz Sivas mutlaka çok eksik kalır" dedi.

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz kendisinden önce kulübe hizmet edenlere teşekkür etti. Sivasspor'un herkesin ortak sevdası olduğunu söyleyen Otyakmaz, "Sivasspor Sivaslıların birlikte hareket ettikleri zaman ne kadar başarılı olacaklarının en güzel örneğidir. Sivasspor Sivas'ın en önemli markasıdır" dedi.

"Anadolu takımlarının şampiyonluğa oynayabileceğini gösterdik"

Sivas denilince akla ilk olarak Sivasspor'un geldiğini vurgulayan Otyakmaz, "Takımımızın şu an bulunduğu nokta taraftarımızı heyecanlandırmıştır. İkincilikte şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz dönemde en büyük hayalim Sivas'a Chelsea'yi getirmek dediğimde birçok arkadaşımız idealimizi tebessümle karşılamıştı. Kimse inanmamıştı Avrupa kupalarında oynayan bir Sivasspor hedefine, 2-3 yıl içerisinde ulaşmamış mümkün oldu. Bugün sultan şehre Chelsea'yi getirme sözünü şimdilik tutamadık ama Shaktar Donetsk'i, Anderlecht'i buraya getirdik. Anadolu takımlarının şampiyonluğa oynayabileceklerini gösterdik" diye konuştu.

Sivasspor'un Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinde direkten döndüğünü anlatan Otyakmaz, "12 yıl gibi uzun bir süre mücadele ettiğimiz Süper Lig'den düştüğümüz son karşılaşmamızı ve adı gibi yiğit insanlarımızın futbolcularımızı tribünlere çağırarak gözyaşları ve hüzün içerisinde dakikalarca alkışlamalarını unutmamız mümkün değildir. Sivasspor'umuz Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden 5. Türk takımı olma başarısı göstermiştir" dedi.

"Bize karşı kumpas kuranlar sanık durumuna düştü"

Otyakmaz, "Türkiye'nin yaşadığı şike süreci kulübümüzü de olumsuz yönde etkilemiş Avrupa Kupasında ülkemizi temsil etme başarımıza gölge düşürmüştür. Hepimizin bildiği gibi Türk futbolu çok vahim bir süreç yaşamıştır. Futbolun yaklaşık 2 milyar dolarlık bütçesi kitlelere hitap etmek için popülerliği ve cazibesi ülkemizde her önemli kurumu ele geçirmek isteyen hain bir grubun ilgisini çekmiş ve maalesef akıl almaz kumpaslarla Türk futbolunu bir girdaba sokmuştur. Şahsım ve Sivassporumuz da bu kumpasa dahil edilmiştir. Bu noktada çok sevdiğim iki güzel vecizeyi hiç dilimden düşürmedim. Birincisi adalet topal karınca gibidir, ağır ve aksak gider ama sonunda menziline ulaşır. Gerçekten de 5 yıl sonra hak yerini buldu. İkincisi ise adaletin aksadığı yerde kader hükmedermiş, gerçekten bu sözü çok seviyorum. Gerçekten de kader bizi bugün mağdur, müşteki, bize karşı bu kumpasları yapanları da sanık durumuna düşürmüştür. 20 Şubat 2017 tarihinde bu kumpası kuranlarla yüce Türk adaleti önünde kozlarımızı paylaşacağız" diye konuştu.

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