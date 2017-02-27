28.02.2017 08:31:35

ÖTV muafiyeti taksici esnafına yaradı

AYDIN (İHA) â€' Türkiye'de Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren taksi, minibüs ve otobüslerdeki ÖTV muafiyeti Aydın'daki taksici esnafına yaradı. İlde pek çok ticari taksi yenilendi. Getirilen bu ÖTV muafiyetinden şartları tutan şoför esnafının yararlanmasını tavsiye eden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, bu kapsamda araçlarını yenilemek isteyenlere kredi desteği de verdiklerini kaydetti.

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AYDIN (İHA) â€" Türkiye'de Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren taksi, minibüs ve otobüslerdeki ÖTV muafiyeti Aydın'daki taksici esnafına yaradı. İlde pek çok ticari taksi yenilendi. Getirilen bu ÖTV muafiyetinden şartları tutan şoför esnafının yararlanmasını tavsiye eden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, bu kapsamda araçlarını yenilemek isteyenlere kredi desteği de verdiklerini kaydetti.Şu an itibariyle özellikle taksicilik yapan bir çok şoför esnafın ÖTV muafiyetinden yararlanıp kredi de kullanarak araçlarını yenilediğini belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Arkadaşlarımızın imkanları dahilinde araçlarını yenilemesi sevindirici. Özellikle ticari taksi üzerine faaliyet gösteren şoför esnafının pek çoğu araçlarını yenilemek üzere pek çoğu faaliyete geçti, bir kısmı yeniledi bir kısmı da araştırma yapıyor. Geçen yıl başlayan ve yaklaşık 3 yıl sürecek bu uygulama hem esnafımıza hem de vatandaşımıza faydalı olduğu gibi ülke ekonomisi için de iyi olduğuna inanıyoruz. Kredi Kefalet Kooperatifi olarak aracını yenilemek isteyen esnafımıza kredi desteği de veriyoruz" dedi."KDV Muafiyeti de getirilirse herkes faydalanır"Bu kapsamda 2019 yılı sonuna kadar Aydın'da ticari taksilerin hepsinin yenileneceğine umut ettiğini ancak tüm ticari araçlara çıkan bu yasadan minibüs ve otobüsçülerin faydalanmadığını dile getiren Başkan Semih Özmeriç, "Yasa tüm ticari araçlara çıkmış olmasına rağmen taksiciler dışındaki esnaf yararlanamadı. Çünkü minibüs ve otobüs statüsündeki özel halk otobüsleri ÖTV oranlarının az olması nedeniyle yasadan faydalanamamakta. Bu araçların teşvik edilmesi için yüzde 18 olan KDV'nin de kaldırılması ile tüm yolcu taşımacılığı yapan esnafımızın araçlarını yenilemesi mümkün olacaktır" diyerek belirli bir süreliğine de olsa KDV'nin kaldırılmasını talep etti.Bilindiği Ekim 2016 tarihi itibarıyla geçerli olan düzenleme ile ÖTV muafiyetinden faydalanmak için taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüslerle şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinden veya çekici, kamyon ve kamyonetle ticari yük taşımacılığı faaliyetinden dolayı gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmak gerekiyor. Firmaların ticari maksat olmaksızın kendi firmasında çalışan işçilerini taşıdıkları araçlar ile yine firmaların kendi mallarını taşıdıkları araçların yenilenmesi halinde bu haktan yararlanması mümkün değil. Ayrıca şehirlerarası yolcu taşımacılığında kullanılan araçlarında yararlandırılması mümkün olamayacak. ÖTV indiriminden yararlanıp alınan araçların 3 yıl süre ile satılmaması gerekiyor. Eski araçların ise en geç yeni aracın alım tarihinden itibaren 2 yıllık süre içinde satılması veya hurdaya ayrılması gerekiyor.