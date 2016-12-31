31.12.2016 15:45:01

Otoyol ve Boğaz Köprülerinin geçiş ücretleri arttı

Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2017 itibari ile otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücretini 2,25 TL en uzak mesafe ücretini 20 TL Boğaz köprüleri ücretinin ise 7 TL olacağını bildirdi.

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Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2017 itibari ile otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücretini 2,25 TL en uzak mesafe ücretini 20 TL Boğaz köprüleri ücretinin ise 7 TL olacağını bildirdi.Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyol ve Boğaz Köprülerinin geçiş ücretinde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılacak düzenlemeye ilişkin bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama şu şekilde:"Otoyol ve Boğaz Köprülerinin geçiş ücretlerinde 1 Ocak 2017 00.00'dan itibaren yeni düzenlenmiştir. Boğaz köprülerine onarım yapılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım işletme maliyetlerindeki yükselmeler ve 2017 yılı tahmini ÜFE oranı göz önüne alınarak duyulan gereklilik üzerine ücretli hizmet veren oto yollarda 3 Ocak 2016 tarihinden beri uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde yeni bir düzenleme yapılmış, otoyol geçiş ücretleri yüzde 15, boğaz köprüleri ücretleri ise ortalama yüzde 48 oranında arttırılmıştır. Motosikletler 6'ncı sınıf HGS abonesi olma şartı ile birinci sınıf ücretin yarısı ile otoyol ve boğaz köprüsü ücret toplama istasyonların geçiş yapmaya devam edecektir. Buna göre otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 2,25 TL en uzak mesafe ücreti 20 TL Boğaz köprüleri ücreti ise 7 TL olarak belirlenmiştir."Araç sınıflarına göre boğaz köprüleri geçiş ücret tarifesi ve oto yollardaki geçiş ücret tarifelerini içeren bilgilere uygulama tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden ulaşılabilecek.