SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Otoyol ve Boğaz Köprülerine zam
31.12.2016 18:51:17

Otoyol ve Boğaz Köprülerine zam

Otoyolda otomobil için en yakın mesafe ücreti 2,25 lira, en uzak mesafe ücreti 20 lira, boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 7 lira olarak belirlendi.

Ajanslarda yer alan habere göre, Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2017 itibari ile otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücretini 2,25 TL en uzak mesafe ücretini 20 TL Boğaz köprüleri ücretinin ise 7 TL olacağını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü Otoyol ve Boğaz Köprülerinin geçiş ücretinde 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılacak düzenlemeye ilişkin bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama şu şekilde: “Otoyol ve Boğaz Köprülerinin geçiş ücretlerinde 1 Ocak 2017 00.00'dan itibaren yeni düzenlenmiştir.

BOĞAZ KÖPRÜLERİ YÜZDE 48 ARTTI

Boğaz köprülerine onarım yapılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım işletme maliyetlerindeki yükselmeler ve 2017 yılı tahmini ÜFE oranı göz önüne alınarak duyulan gereklilik üzerine ücretli hizmet veren oto yollarda 3 Ocak 2016 tarihinden beri uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde yeni bir düzenleme yapılmış, otoyol geçiş ücretleri yüzde 15, boğaz köprüleri ücretleri ise ortalama yüzde 48 oranında arttırılmıştır.

Motosikletler 6'ncı sınıf HGS abonesi olma şartı ile birinci sınıf ücretin yarısı ile otoyol ve boğaz köprüsü ücret toplama istasyonların geçiş yapmaya devam edecektir. Buna göre otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 2,25 TL en uzak mesafe ücreti 20 TL Boğaz köprüleri ücreti ise 7 TL olarak belirlenmiştir.” Araç sınıflarına göre boğaz köprüleri geçiş ücret tarifesi ve oto yollardaki geçiş ücret tarifelerini içeren bilgilere uygulama tarihinden itibaren Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden ulaşılabilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretlerinin 1 Ocak 2017 saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği belirtildi.

Boğaz köprülerinde bakım onarım yapılması, işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar ile bakım-işletme maliyetlerindeki yükselmeler ve 2017 yılı tahmini ÜFE oranı da göz önüne alınarak duyulan gereklilik üzerine ücretli hizmet veren otoyollarda 3 Ocak 2016 tarihinden beri uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde yeni bir düzenleme yapıldığı aktarılan açıklamada, Yap-İşlet-Devret uygulama sözleşmesi gereği İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretlerinin ortalama yüzde 20 artırıldığı bildirildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsünde otomobil geçiş ücretinin 11,95 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Gebze - Orhangazi Otoyolu geçiş ücretlerinin ortalama yüzde 20 artırıldığı, Osman Gazi Köprüsü geçiş ücretinin ise yüzde 26 indirildiği belirtilen açıklamada, Osman Gazi Köprüsü'nün otomobil geçiş ücretinin 65,65 lira olarak tespit edildiği kaydedildi.


    YORUM YAZ

YORUMLAR

Komiser yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
Komiser yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
2016 yılı 2'nci dönem Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) ilk derece amirlik eğitimi sınav sonuçları açıklandı.
31.12.2016 18:47:42
Dışişleri Irak'taki intihar saldırısını kınadı
Dışişleri Irak'taki intihar saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Irak'ın DEAŞ terörüyle mücadelede önemli mesafe kaydettiği bir dönemde yapılan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz.' denildi.
31.12.2016 18:39:18
Akçakale sınırında 16 kilo patlayıcı ele geçirildi
Akçakale sınırında 16 kilo patlayıcı ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınırında 2 çuval içerisinde 16 kilo TNT ve çok sayıda patlayıcı malzemesi ele geçirildi.
31.12.2016 18:36:23
Suriyelilerin beklentileri: Ateşkes ve huzur
Suriyelilerin beklentileri: Ateşkes ve huzur
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeliler, yeni yıldan beklentileri arasında, başlayan ateşkesin devam etmesi ve ülkeye gelecek huzurla birlikte evlerine dönmek olduğunu söyledi.
31.12.2016 17:40:34
Ahmet Türk için 'acil' çağrı
Ahmet Türk için 'acil' çağrı
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet Türk’ün kalp pili taşıdığını ve aylık rutin kontrollerinin yapılamadığını söyleyen avukatı Erdal Kuzu, “Yaşamının riske edilmesi söz konusu” dedi.
31.12.2016 17:40:11
Arabalı feribotta araçlar düşme tehlikesi geçirdi
Arabalı feribotta araçlar düşme tehlikesi geçirdi
Tavşanlı-Eskihisar arasında sefer yapan arabalı feribotun ön kapağı denize düştü.
31.12.2016 17:17:11
Çamlıca tepesi beyaza büründü
Çamlıca tepesi beyaza büründü
İstanbul'da kar yağışı Anadolu Yakası'nda da etkisini artırırken, Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, büyükleri ile kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.
31.12.2016 16:50:28
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Azeriler'den İran'a büyük tehdit: Haritadan silinirler
Azeriler'den İran'a büyük tehdit: Haritadan silinirler
Putin'den Erdoğan'a ABD'yi kızdıracak yeni yıl mesajı
Putin'den Erdoğan'a ABD'yi kızdıracak yeni yıl mesajı
Bakandan müsteşara FETÖ tehdidi
Bakandan müsteşara FETÖ tehdidi
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'Suriye' daveti
Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'Suriye' daveti
Trump'tan Putin'e 'diplomat' övgüsü
Trump'tan Putin'e 'diplomat' övgüsü
Barzani'nin resti sonrası PKK geri çekildi
Barzani'nin resti sonrası PKK geri çekildi
Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş ücreti düşürüldü
Osman Gazi Köprüsü'nün geçiş ücreti düşürüldü
Özal-Thatcher görüşmesinin tutanakları 27 yıl sonra açıklandı
Özal-Thatcher görüşmesinin tutanakları 27 yıl sonra açıklandı
İstanbul'da şiddetli patlama
İstanbul'da şiddetli patlama
TSK: Ebu Ensari öldürüldü
TSK: Ebu Ensari öldürüldü
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Esed'in yerini 'Suriyeli bir Alevi' mi alacak?
Esed'in yerini 'Suriyeli bir Alevi' mi alacak?
Diyanet'ten piyango uyarısı
Diyanet'ten piyango uyarısı
Faruk Beşer: İbadet - adet dengesini nasıl kuracağız?
Faruk Beşer: İbadet - adet dengesini nasıl kuracağız?
İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri bir Filistinliyi yaraladı
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
Rusya'dan ABD'nin 'istenmeyen kişi' kararına cevap
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
CHP'li vekil Yavuz Sultan Selim'e 'katil' dedi
Bozdağ'dan anayasa açıklaması
Bozdağ'dan anayasa açıklaması
El Bab ve Daglabash'ta 26 IŞİD'li öldürüldü
El Bab ve Daglabash'ta 26 IŞİD'li öldürüldü
Çiftçi borçları 1 yıl ertelendi
Çiftçi borçları 1 yıl ertelendi
THY'den büyük atak
THY'den büyük atak

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları