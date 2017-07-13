13.07.2017 12:50:32

Otoyol çöktü! Ölüler var

Meksika'nın güneyinde otoyolun çökmesi sonucu oluşan derin çukur, içinde 2 kişinin bulunduğu aracı yuttu.

Federal Ulaştırma Dairesi Sekreteri Gerardo Ruiz Esparza, yaptığı açıklamada, bölgede 3 gündür devam eden şiddetli yağışlardan dolayı otoyolun kenarında su birikintileri oluştuğunu ve giderlerin tıkandığını belirtti.

Esparza, Meksika-Cuernavaca otoyolunun 15 metre altındaki giderlerde tıkanma sonucu göçük meydana geldiğini ve dev bir çukur açıldığını kaydetti.

Araçları çukura düşen baba ve oğlun yaşamını yitirdiği aktarıldı.