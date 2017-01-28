28.01.2017 21:53:30

Otostop çeken epilepsi hastası donmaktan son anda kurtuldu

Konya'dan otostop çekerek Antalya'ya gitmek isterken rahatsızlanan epilepsi hastası bir kişi, donmaktan vatandaşın dikkati sayesinde kurtuldu.

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Konya'dan otostop çekerek Antalya'ya gitmek isterken rahatsızlanan epilepsi hastası bir kişi, donmaktan vatandaşın dikkati sayesinde kurtuldu.Olay, akşam saatlerinde Seydişehir- Antalya karayolu Bozkır Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Ereğli ilçesinden otostop çekerek Antalya'ya gitmek üzere yola çıkan epilepsi hastası Hasan Boztaş (23) Seydişehir ilçesine kadar geldi. Burada geldiği araçtan inen ve başka bir araca binmek isteyen Hasan Boztaş bir süre yürüdükten sonra rahatsızlanarak yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Düştüğü yerde yaklaşık bir saat kalan Bozatş'ı yoldan geçen ve ismi öğrenilemeyen bir sürücü fark etti. Durumu polise ve sağlık ekiplerine bildiren duyarlı vatandaş, Boztaş'ı kısa sürede olay yerine gelen polise teslim ettikten sonra yoluna devam etti. Donmak üzere olan Hasan Boztaş'ı ekip arabasına alarak ısınmasını sağlayan polis ekipleri, daha sonra sağlık görevlilerine teslim ettikleri Boztaş, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Boztaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.