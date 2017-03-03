03.03.2017 14:11:12

Otopark görevlileri mesleki statüsüne kavuşacak

Otopark İşletmecileri Derneği ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında imzalanan protokolle 10 bin otopark çalışanına ulusal meslek standardı kazandırılacak

Otopark İşletmecileri Derneği ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında imzalanan protokolle 10 bin otopark çalışanına ulusal meslek standardı kazandırılacak.

Otopark İşletmecileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, otopark işletmecileri ve çalışanlarını tek çatı altında toplayan Otopark İşletmecileri Derneğinin Başkanı Nurettin Korkut ile Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan arasında otopark görevlilerinin bir meslek statüsüne kavuşması ve kabul edilen iş kolları arasında yer alması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol ile 10 bin otopark çalışanına ulusal meslek standardı kazandırılacak. Otopark İşletmeciliği Derneğine üye olan birçok belediye ve özel sektör kuruluşu bünyesinde çalışan otopark görevlilerine Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sertifika verilecek. Ayrıca, otopark görevlisi meslek olarak tanımlanacak.

İmzalanan protokolle otopark personelleri mesleki yeterliliğe kavuşacak. Aldığı mesleki yeterlilik belgesi ile otopark sektöründe çalışabilecek. Ayrıca, hazırlanacak yeterliliğe, vale ve diğer park alanlarında çalışan personeller de eklenerek hizmet ağı genişletilecek.





- "Personellerin mesleki yeterliliğe kavuşması sağlanacak"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Otopark İşletmecileri Derneği Başkanı Korkut, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile sektöre yön verecek ve nitelikli iş gücüne katkı sağlayacak protokolü imzalamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kuruluşu olan İSPARK'ın başarılı projeleri otopark kültürünün yaygınlaşmasını sağlamış, birçok il ve ilçeye de örnek olmuştur." ifadesini kullandı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Ceylan da otopark görevlisi meslek standardının hazırlanarak iş piyasasının bu alanda çalışanlardan beklediği niteliklerin belirlenmesi ve belgelendirilmesinin büyük öneme sahip olduğunu, yapılan protokol ile hava, kara ve deniz taşıtlarının park alanlarında çalışan personellerin mesleki yeterliliğe kavuşmasının sağlanacağını kaydetti.

Otopark İşletmeciliği Derneğine üye büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile özel sektörden birçok kuruluş bulunuyor. Otopark görevlilerine mesleki bir statü kazandırılması amacıyla Mesleki Yeterlilik Kurumu sertifikası yanında üniversitelerde ön lisans programı olarak okutulması için de çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, İSPARK'ın kurduğu akademi ile de çalışanların kariyer planlarına ve eğitimlerine destek verilmesi hedefleniyor.

