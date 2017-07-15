15.07.2017 14:17:40

Otomotivde yeni yatırımlar gündemde

Bakan Zeybekci'nin verdiği bilgilere göre şu anda birkaç otomotiv firması yeni yatırım için görüşmeler sürdürüyor. Kısa zamanda yeni yatırımlar açıklanacak.

Geçen yıl Toyota ve Tofaş'ın yeni yatırımlarıyla sanayi sektörü üretimi ve ihracatını sırtlayan otomotiv sektöründe yeni yatırımlar geliyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, önceki akşam İstanbul'da düzenlenen toplantıda, proje bazlı teşvik kapsamında yapılan görüşmeleri kast ederek, "Otomotiv sektöründe çok yakında çok güzel şeyler oraya çıkacak. Bizi izlemeye devam edin" dedi.

Zeybekci'nin açıklamalarına göre yeni yatırımları halihazırda Türkiye'de üretimi olan şirketler yapacak. Türkiye bazı markaların dünyadaki en önemli üretim merkezlerinden biri olacak. Zeybekci isim vermese de Hyundai ve Ford'un Türkiye'de yeni yatırım yapma planları olduğu biliniyor. Otomotiv sektörü üretimi son 3 çeyrekte ortalama yüzde 17 artarken, ihracattaki artış ise yüzde 20'nin üzerinde gerçekleşti.

Altın ve enerji dışı ithalat geriledi

Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yarıyıl değerlendirme toplantısında konuştu. Bu yılın ilk yarısında Türkiye'nin ihracatının yüzde 8,2, ithalatının yüzde 8,7 arttığını hatırlatan Zeybekci, "İthalatta ilk 6 aydaki yükseliş büyük oranda petrol fiyatlarındaki ve altın ithalatındaki artışın etkisiyle gerçekleşti. Bu iki kalemi çıkarınca Türkiye'nin ithalatı yılın ilk yarısında yüzde 1,6 geriledi" dedi.

Zeybekci, Orta Vadeli Plan da (OVP) bu yıl ihracat hedeflerinin 153,3 milyar dolar olduğuna değinerek, çok kolay bir şekilde 155 milyar doları da geçeceklerini, hatta 157,6 milyar dolarlık tarihi rekoru aşmak istediklerini dile getirdi. Zeybekci, temmuzda muhtemelen ülkenin ihracat tarihinin en önemli artışını yakalayacaklarını ifade etti.

"İkinci çeyrekte büyüme hızlanacak"

Dünya ekonomisinde 2017'nin ilk 6 ayında olumlu gelişmeler olduğuna değinen Zeybekci, şunları kaydetti: "Küresel büyüme görünümünde pozitif gelişmeler var, büyüme tahminleri artırılıyor. IMF bu yıl dünya ekonomisinin yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin ediyor. 2016 da küresel büyüme yüzde 3,1 olmuştu. Türk ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyümesinden sonra, Türkiye'nin 2017 büyüme tahminiyle ilgili iyileştirmeler yapıldı ama bu iyileştirmeler bile bizim yıl sonu itibarıyla ulaşacağımız büyüme rakamını yakalayamayacak. İlk çeyrekteki yüzde 5'lik büyümemizin 2,2 puanı ihracattan geldi. İkinci çeyrekte, birinci çeyrekten daha iyi bir büyüme gelecek. İhracatımızın büyümeye net katkısının 4 çeyrek boyunca devam edeceğine inanıyoruz."

Bakan Zeybekci, ihracatçıların mallarını daha kolay bir şekilde yurt dışına ulaştırabilmeleri için 3. Havalimanının yanında Lojistik ve E-ticaret Serbest Bölgesi'ni hizmete alacakları bilgisini verdi. Zeybekci, 5 yıl sonra bugün hiç konuşulmayan elektronik ihracat rakamlarının da gündeme geleceği öngörüsünde bulunarak, ihracatçıların e-ticaret sitelerine üyelik ücretlerinin yüzde 80 inin karşıladıklarını hatırlattı.

Yılın ilk 4 ayı itibarıyla küresel ihracatta yüzde 8'lik bir artış yaşandığı bilgisini veren Zeybekci, siyasi ve coğrafi risklerin ise varlığını koruduğunu ifade etti. ABD'deki korumacılık rüzgarının gelecek dönemde dünya ekonomisini sarabileceğine dikkati çeken Zeybekci, pek çok ülkede kamu borcu seviyesinin hala yüksek olduğunu söyledi. Ekonomik olmayan ama ekonomiyi olumsuz etkileyen konular da bulunduğunu belirten Zeybekci, "Kuzey Kore'den Orta Doğu ya kadar pek çok coğrafyada sükunet henüz sağlanmış değil. Katar, Irak, Suriye krizleri de devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Gümrük Birliği'nin kaldıraç etkisi olacak"

Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan olumsuz dönemi geride bıraktıklarını belirten Zeybekci, şöyle devam etti: "Şu an AB ile en önemli pozitif platformumuz Gümrük Birliği'nin güncellenmesi. Resmi görüşmelere bu yıl sonuna kadar başlamayı öngörüyoruz. Gelecek senenin sonunda da nihayetlendirmeyi umuyoruz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesini çok önemsiyoruz. AB ile ekonomik entegrasyon sağlaması Türkiye'nin diğer ülkelerle ticareti ilişkilerinde de bir kaldıraç etkisi olacaktır."

"Gerçek savaş ekonomi savaşıdır"

Bakan Zeybekci dün de TİM Yönetim Kurulu, sektör ve birlik başkanlarının katılımıyla düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programına katıldı.

Burada konuşan Zeybekci, milletin o gece kahramanlık destanı yazdığını belirterek, "Türkiye'yi dünyanın ilk 10, Avrupa'nın ilk 3 ekonomisinden biri haline getirirsek, mili gelirimizi 25 bin doların üzerine, ihracatımızı 500 milyar dolara, dış ticaret hacmimizi 1,2 trilyon dolara çıkarırsak, TC pasaportunu dünyada en itibarlı pasaport haline getirirsek bu ihanetlerin hiçbirisini düşünüyor olmayacağız" diye konuştu.

"Gerçek mücadele, gerçek savaş artık dünyanın her yerinde olduğu gibi ekonomi, büyüme savaşıdır" diyen Zeybekci, TC pasaportunu ve kimliğini, sahip olunmak istenen pasaport ve kimlik haline getirdiklerinde her şeyin çok daha iyi olacağını söyledi. TİM Başkanı Büyükekşi ise "TİM olarak darbe girişiminin başladığı ilk saatlerden itibaren dik duruşumuzu sergiledik. Darbe kalkışmasının yaşandığı gecenin erken saatlerinde bir basın açıklaması yayınladık, Demokrasi, milli irade ve hükümetimizin yanındayız dedik. Ertesi gün başka basın açıklaması ile İradesine sahip çıkan millet ihanete teslim olmadı diyerek kalkışmayı kınadık. Yine aynı gün Durmak yok çalışmaya devam dedik. Panama ve Guatemala heyetimizi yolcu ettik. 15 Temmuz dan bu yana 30 ülkeye ticaret heyeti gerçekleştirdik" dedi.

İhracat artışında otomotiv örneği

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise ihracatın daha hızlı yükselebilmesi için yeni yatırıma ihtiyaç olduğunu söyledi. Bunun en güzel örneğinin bu yıl otomotiv endüstrisinde yaşandığını anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti: "Otomotiv endüstrisi ilk 6 aydaki ilave 2,8 milyar dolar ihracat yaptı. Yıl sonunda 6 milyar dolar ilave ihracat olacak. Toyota'nın yaptığı hibrit araba yatırımı Japonya dışında sadece Türkiye'de üretiliyor. Sakarya'nın ihracatı her ay yüzde 200-240 artış gösteriyor. Ayrıca Fiat ve Ford un son 3 yılda yaklaşık 2 milyar dolara yakın yatırım, otomotiv ihracatımızı bu sene 28 milyar doların üzerine çıkaracak."

Zeybekci'den satırbaşları

► Bu yıl ihracatın 155 milyar doların üzerine çıkmasını ümit ediyoruz

► Toplam ihracat rakamının yüzde 1'ini ihracat desteği olarak vereceğiz.

► Proje bazlı yatırım teşvik sisteminde yıl sonunda 60 milyar liraya ulaşacağız.

► Kredi musluklarının açılması finansmanı pahalandırdı ama kısa sürede rahatlama yaşanır.

► İkinci çeyrekte birinci çeyrekten daha iyi bir büyüme olması ihtimali yüksek. İhracatımızın büyümeye net katkısının 4 çeyrek boyunca devam edecek.

► Türkiye ile Katar arasında çok önemli ticari bir dönem başlayacak

►Katar'da ortaya çıkan fırsatlar diğer ülkelerle ilişkimiz için risk oluşturmuyor, Suudi ilgililerle görüşmeler yürütüyoruz; hiç bir sıkıntı yok

► Dünya altın ticaretinde merkez olmak istiyoruz, bunun üzerinde çalışıyoruz

► Bu yılın sonuna kadar Rusya ile Hizmetler ve Yatırımlarda Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzalayacağız. Bu ülkeye ihracat daha da artacak.

► İran'la 1 Ocak 2015'te tercihli ticaret anlaşması imzaladık. 120 ürünlük yeni bir liste hazırlıyoruz.