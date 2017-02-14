14.02.2017 21:58:41

Otomotivde dev satın alım!

ABD'li General Motors (GM) ve Fransız Peugeot Societe Anonyme (PSA) Grubu, GM'nin yan kuruluşu Opel'in PSA Grubu'na satılması konusunda görüşmeler yapıldığını doğruladı.

Alman basınında çıkan haberlerde, bünyesinde Peugeot, Citroen ve DS modellerini bulunduran Fransız PSA Grubu'nun, Opel'in satın alımı konusunda ABD'li otomobil üreticisi GM ile ileri düzeyde görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

Haberlerin ardından iki şirket de açıklama yaparak, söz konusu görüşmeleri doğruladı.

AA'nın haberine göre; Her iki şirket tarafından yapılan açıklamada, "General Motors ve PSA Grubu, 2012 yılından bu yana Avrupa'daki 3 projeyi kapsayan bir ittifak uyguluyor ve iki grup için de önemli sinerji oluşturuyor. Bu çerçevede, General Motors ve PSA Grup düzenli olarak ek genişleme ve iş birliği olanaklarını inceliyor." denildi.

Henüz bir anlaşmaya varıldığına dair güvence verilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "PSA Grup ve General Motors, PSA'nın Opel Vauxhall'u satın alması da dahil olmak üzere karlılığı ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyen çok sayıda stratejik girişimi araştırdıklarını doğruluyorlar." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce basına yansıyan haberlerde Opel'in alınmasıyla PSA'nın, rakibi Renault'yu geçerek Volkswagen'in ardından Avrupa'daki ikinci büyük otomobil grubu olacağı kaydedildi.

Haberlerde ayrıca, yaklaşık 90 yıldan bu yana GM'nin yan kuruluşu olan Opel'in, 1999 yılından bu yana ilk kez geçen yıl hedeflerini tutturamadığı ve zarar ettiği vurgulandı.

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