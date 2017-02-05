05.02.2017 12:46:09

Otomotiv ihracatı yüzde 37 arttı

Otomotiv ihracatının ocak ayında yüzde 37 artışla 2,1 milyar dolar olduğu bildirildi.

AA'nın haberine göre, Otomotiv ihracatının ocak ayında yüzde 37 artışla 2,1 milyar dolar olduğu bildirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, ihracatın lokomotif sektörü otomotiv 2017 yılına da hızlı başladı. Otomotiv sektörünün ocak ayı ihracatı yüzde 37 artışla 2 milyar 69 milyon dolar oldu. Ocak ayında toplam ihracattaki payını yüzde 20'ye çıkaran otomotiv, böylece Türkiye ihracatının beşte birini tek başına gerçekleştirdi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu, geçen yıl dünya ticaretindeki daralma, petrol-emtia fiyatlarındaki düşüş ve parite gibi Türkiye ihracatını olumsuz etkileyen faktörlere rağmen otomotiv firmalarının başarı grafiğini sürdürdüğüne dikkati çekerek, ''Türk otomotiv endüstrisi olarak ihracatı artırma yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ocak ayındaki artış bunun en iyi göstergesi. Bu yıl sonunda 25 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz. 11 yıldır üst üste şampiyon olan sektörümüzün liderliğini sürdürmesinde katkısı olan tüm firmalarımızın başarılarının devamını diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye ihracatının 11 yıldır üst üste lider sektörü otomotivde de 2016 döneminin dereceye giren firmaları belli oldu. Sektörün 2008 yılından sonraki en iyi performansını gösterdiği 2016'da yüzde 13 artışla 23,9 milyar dolar ihracata imza atan firmaların zirvesinde Ford Otomotiv yer aldı. TOFAŞ ikinci, OYAK Renault ise üçüncü oldu. İlk üç şirketi sırasıyla Kibar Dış Ticaret, Toyota, Bosch Sanayi, Mercedes-Benz Türk ve Goodyear Lastikleri takip etti.

Öte yandan, ocak ayında en büyük ülke pazarı Almanya'ya ihracat yüzde 15 artışla 323 milyon dolar oldu. Almanya'nın ardından en büyük pazarlardan Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 28 artışla 249 milyon dolar, Fransa'ya yüzde 60 artışla 233 milyon dolar, İtalya'ya yüzde 46 artışla 222 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birleşik Krallık'a yönelik artışta binek otomobiller ihracatının yüzde 151, Fransa'ya yaşanan artışta ise yine binek otomobiller ihracatının yüzde 244 artması etkili oldu. İran'a ihracat yüzde 214, İsrail'e yüzde 201 artarken, ABD'ye ihracatta ise yüzde 28 düşüş gözlendi.

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