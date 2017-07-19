19.07.2017 11:38:46

Otomotiv devi 3 milyon aracını geri çağırdı

Alman otomotiv devi Mercedes, Avrupa'da 3 milyon dizel aracını geri çağırma kararı aldı.

Volkswagen'dan sonra emisyon soruşturmasının uzandığı bir diğer Alman devi olan Mercedes Daimler, Avrupa'da 3 milyon dizel aracını geri çağırma kararı aldığını açıkladı.

Daimler, geri çağırma gerekçesi olarak ise geri çağırılan dizel araçlarda emisyon geliştirme operasyonunu gerekçe gösterdi.

Stuttgart Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mercedes'in 2008 ile 2016 yılları arasında emisyon değeri müsaade edilen değerlerin üzerinde olan bir milyondan fazla otomobili ABD ve Avrupa'da sattığı gündeme gelmişti.

OM 642 ve OM 651 motorlarındaki bir parçanın otomobillerin emisyon değerini test esnasında normale oranla düşük gösterdiği öne sürülmüştü.

İddiaların ardından Mercedes Benz (Daimler) CEO'su Dieter Zetsche tarafından bugün yapılan açıklamada, dizel motorlara olan güveni güçlendirmek amacıyla Euro 5 ve 6 normuna sahip 3 milyondan fazla dizel otomobilin geri çağrılarak, emisyon değerlerinin geliştirileceği kaydedildi.

Önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak geri çağırma işleminin toplam maliyetinin 220 milyon Euro olacağı ve araç sahiplerine herhangi bir masraf çıkartılmayacağı bildirildi.

Mercedes Benz, Alman Motorlu Taşıtlar Dairesi'nin geçen yıl yaptığı ölçümlerin ardından Nitrik oksit değeri yüksek 247 bin otomobilini geri çağırmıştı.