24.02.2017 16:39:54

Otomobillerden uyuşturucu çıktı

Şanlıurfa'da durdurularak arama yapılan iki otomobilden toplam 7 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi.

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Şanlıurfa'da durdurularak arama yapılan iki otomobilden toplam 7 kilo 400 gram esrar maddesi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Adana'ya gitmekte olan iki otomobil, Şanlıurfa'dan geçerken Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama alanında durduruldu. 21 BL 983 plakalı otomobilin arka tamponunda ve kapılarının iç kısımlarında yapılan aramada 7 kilo 350 gram, 21 BS 719 plakalı otomobilde ise 50 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili her iki otomobildeki Mahmut S., Orhan P., Mehmet K., Haluk K., Muhammed A. ve Seyithan M. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 7 şüpheli emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.