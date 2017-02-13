13.02.2017 19:28:40

Otomobillerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen zanlılar yakalandı

Adıyaman'da 4 otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.

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Adıyaman'da 4 otomobilden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kap Cami Mahallesi'nde park halinde bulunan 44 EL 229 plakalı otomobil, Ulu Cami Mahallesi'nde 02 AN 109 plakalı otomobil, Musalla Mahallesi'nde park halindeki 23 DL 0005 plakalı otomobil ile Bahçelievler Mahallesi'nde park halindeki 44 EF 440 plakalı otomobillerden müzik setleri çalındı. İhbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu olayı gerçekleştirdiği iddia edilen R.B. ve H.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 zanlı, emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.