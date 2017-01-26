26.01.2017 13:16:53

Otomobille keçi çalan hırsızlar tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, geçen Ocak ayında ilçenin çeşitli mahallelerinde evden hırsızlık yapan ve değişik adreslerde vatandaşların küçükbaş hayvanlarını çalan hırsızların peşine düştü. İlçede küçükbaş hayvan besleyen vatandaşların korkulu rüyası haline gelen hırsızların yakalanması için Asayiş ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Polis ekipleri 2 şüpheliyi takibe aldı. 23 Ocak Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında kiralık otomobille Çiftlik Mahallesi'nde bir ağıldan 2 keçi çalan hırsızlar, kaçmaya çalışırken Çiftlik Kavşağı'nda polis tarafından durduruldu.Otomobilin bagaj bölümündeki keçiler ile suçüstü yakalanan Süleyman V. ve K.K. sorgulanmak üzere Fethiye Emniyet Müdürlüğü Asayiş bürosuna götürüldü. Şüphelilerin ağıldan çaldıkları küçükbaş hayvanları Çırpı Mevkii'ndeki bir ağıla götürdüklerini itiraf ettiler. Polis ekipleri, ağıl sahibi 28 yaşındaki Murat D.'de gözaltına alındı.Şüphelilerin ifadeleri üzerine ele geçirilen bir televizyon ile 10 küçükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Murat D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, tutuklanan Süleyman V. ve K.K. Cezaevi'ne gönderildi.