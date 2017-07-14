14.07.2017 09:04:49

Otomobilinin altında can verdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki ağaca çarparak duran otomobilin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sularında Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi Ovacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Honaz yönünden Denizli istikametine giden Ramazan Koyun (55), 20 SD 900 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla attıktan sonra yol kenarındaki ağaca çarparak yolun aşağısına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servise bildirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Koyun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Koyun'un cesedini araçtan çıkardı. Ramazan Koyun'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen Ramazan Koyun'un eşi ve oğlu, gözyaşlarını tutamadı.



Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.