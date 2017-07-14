14.07.2017 16:24:13

Otomobilin zulasından 27 kilo esrar çıktı

Adana'da otomobilin arka tamponuna zula yapılmış, üzerine de kavun, patates ve soğan koyulmuş 27 kilogram esrar, narkotik köpeği 'Coco' tarafından bulundu. Polis ekipleri ise gizli bölmeden adeta tamirci gibi çalışıp uyuşturucu maddesini çıkardı.

Olay, Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'nda meydana geldi. Rutin uygulama yapan polis ekipleri Diyarbakır'dan İzmir'e giden Yaşar Kılıç'ın kullandığı otomobili durdurdu. Polisler otomobilin bagaj bölümünde kavun ile birlikte fileler içinde patates ve soğanları gördü. Uyuşturucu ile ilgili herhangi bir ipucu bulamayan narkotik polisleri bu kez narkotik köpeği "Coco"yu arama yapması için aracın yanına götürdü.



Otomobilin çevresinde arama yapan "Coco" bagaj bölümüne geldiğinde ise tepki verdi. Bunun üzerine polisler, detaylı inceleme yaptıklarında arka tamponda zula yapılmış bölgeyi gördü. Polisler, adeta tamirci gibi çalışıp gizli bölmeyi de söküp 27 kilogram esrar maddesi buldu. Gözaltına alınan sürücü sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyete götürülen Yaşar Kılıç, kurye olduğunu kabul edip uyuşturucuyu Diyarbakır'dan aldığını ve İzmir'e 7 bin TL karşılığında götürüp teslim edeceğini söyledi. Zanlının sorgusu sürüyor.