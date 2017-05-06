06.05.2017 17:49:37

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Konak Mahallesi'nde Murat A. (43) yönetimindeki 07 HPT 73 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Serhat Toprakdöken'e (24) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulup otomobilin ön kısmına çarpan Toprakdöken hayatını kaybetti. Bu sırada kaza yerinde Toprakdöken'in yanında olan arkadaşı sinir krizi geçirdi. Aşırı hız yaptığı iddia aracın sürücüsü Murat A. hafif yaralı şekilde ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavisi tamamlanan sürücü Murat A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olay ilgili soruşturma sürüyor.