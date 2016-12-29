29.12.2016 13:53:59

Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adama otomobilin çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adama otomobilin çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Kaza Sarıkorkmaz Mahallesi Yeşiltepe Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kepez istikametinden ilçe merkezine seyreden Ali Osman Erdoğan idaresindeki 67 LD 015 plakalı otomobil Cevizler kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Nazım Kardaş'a çarptı. Otomobilin yaklaşık 10 metre sürüklediği yaşlı adam kazada ağır yaralandı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine sevk etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçiren yaşlı adam yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası sürücü Ali Osman Erdoğan ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.Kaza anı güvenlik kamerasındaKaza anı ise yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobilin hızla çarptığı ve yaklaşık 10 metre sürüklediği görülüyor.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.