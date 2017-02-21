21.02.2017 18:38:41

Otomobilin çarptığı yaralı kurt tedavi altına alındı

Kastamonu'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kurt, Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde tedavi altına alındı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Kastamonu'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kurt, Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde tedavi altına alındı.Kastamonu-İstanbul karayolunda sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaralı kurt, yol güzergahında seyreden vatandaşların durumu fark etmesi üzerine Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.Kısa sürede olay yerine giden Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yetkililerinden yardım istedi. Kastamonu Belediyesi ekipleri, beli kırılan kurdu özel kafes yardımıyla Geçici Hayvan Bakımevine getirdi. Burada özel veteriner eşliğinde tedavi altına alınan 1,5 yaşındaki erkek kurdun sağ arka ağayı ile belinde ciddi derecede kırık olduğu tespit edildi. Hemen tedavisine başlanan yaralı kurt, narkoz yardımıyla uyutularak öncelikle açık yaraları tedavi edildi.Röntgen yardımıyla iç organları incelenen kurdun ayrıca iç kanama geçirdiği ve Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde yaklaşık 2 ay tedavi altında tutulacağı öğrenildi. Tedavisi tamamlandıktan sonra kurdun doğal yaşamına bırakılacağı belirtildi. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, kendilerine ihbar edilen yaralı kurdun Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevine getirilerek tedavi altına alındığını ifade ederek, Kastamonu olarak iyi bir hayvan sever olduklarını kaydetti.Başkan Babaş, "Yabani hayvanlar olsun, sokak hayvanları olsun ne tür olursa olsun onları seviyoruz. Onlar da bizler gibi canlılar. Allah'ın yarattığı canlılar. Bunun için onlara da ilgi duymak, onlarında ihtiyaçlarını görmek zorundayız. Bu yaralı kurdu görevlilerimiz getirdiklerinde baktık ki hem belinde hem de ayağında kırıklar var. Veteriner hekimlerimiz tarafından hemen tedavi altına alındı. Yapılacak olan tedavinin ardından yaklaşık 1,5-2 ay gözetimimiz altında tutulacak. Ondan sonra da bu kurdumuz doğal ortamında tekrardan bırakılacak. Nerede olursa olsun, nerede görülürse görülsün böyle yaralı hayvanlar varsa Kastamonu Belediyesi'ne müracaat edin. Kastamonu Belediyesi olarak 24 saat ekiplerimiz ile birlikte bütün hayvanlarımıza bakmaktayız" dedi.Kastamonu Belediyesi olarak hayvan ambulansı oluşturduklarını belirten Başkan Babaş, "Hayvan ambülansımız 24 saat hizmet veriyor. Yaralı hayvanlarımızı hayvan ambulansıyla Bakımevine getirip tedavilerini yapıyoruz. Daha sonra doğal ortamlarına bırakıyoruz" diye konuştu.Yaralı kurdu tedavi eden Kastamonu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Veteriner Hekim Erdi Civek ise, "Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından belediyemize gelen bir ihbar üzerine olay yerine gidildi. Olay yerinde trafik kazalı yaralı bir kurt görüldü. Bunun akabinde acil olarak ekiplerimiz tarafından hayvan alınarak bakım evimize getirilmiştir. Yapılan müdahalede hayvanın yüksek tramvaya bağlı yüksek dozda yırtıklarının olduğu, bel bölgesinde kayma olduğu tespit edilmiş olup, yapılacak tedaviden sonra inşallah sağlığına kavuşturacağız" dedi.