07.05.2017 13:47:19

Otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, dün saat 21.00 sıralarında Alanya'dan Manavgat yönüne giden Gürhan G.'nin kullandığı 07 FGT 93 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Alper Barçın'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle fırlayarak asfalt zemine düşen Barçın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından ağır yaralı Barçın, ambulansla Alanya Özel Anadolu Hastanesine götürüldü. Barçın buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.Durumu ağır olan Barçın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.