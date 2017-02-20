20.02.2017 12:35:20

Otomobilden 30 bin TL'lik takı çaldılar

Kırklareli'de park halindeki otomobilden 30 bin TL değerinde iki koli takı çalındı.

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Kırklareli'de park halindeki otomobilden 30 bin TL değerinde iki koli takı çalındı.Olay, Kırklareli il merkezinde bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye kolye, küpe tarzı takılar satan M.B., kent merkezinde bulunan bir otelin önünde park ettiği otomobilinin yanına geldiğinde 30 bin TL değerinde iki koli takının çalındığını fark etti. Aracının sağ arka kapısının kilitlenmediği beyanıyla şikayetçi olan M.B. polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.