26.01.2017 13:23:44

Otomobil yakıt dolu tankere arkadan çarptı: 2 yaralı

Antalya'da bir otomobil, park halindeki yakıt dolu tankere arkadan çarptı. Yakıt tankerinin alev almaması olası bir faciayı önlerken kazada 2 kişi yaralandı.

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Antalya'da bir otomobil, park halindeki yakıt dolu tankere arkadan çarptı. Yakıt tankerinin alev almaması olası bir faciayı önlerken kazada 2 kişi yaralandı.Kaza saat 12.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 YN 998 plakalı yakıt tankerine limandaki depolama istasyonundan yakıt dolduran Arif Aksu, Serik ilçesine doğru yola çıktı. Aksu idaresindeki yakıt tankerinin Gazi Bulvarı üzerinde ön sol lastiği patladı. Tankeri yolun sağına park eden Aksu, aracının dörtlüsünü yakıp metrelerce geriye de reflektörünü koydu. Haber verdiği lastik tamir servisini beklemeye başlayan Arif Aksu'nun tankerine, Ali Emre Demirel idaresindeki 07 MEH 65 plakalı otomobil arkadan çarptı.Kazayı görenler ise durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sürücü Ali Emre Demirel ve otomobilde bulunan Gonca Demirel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Dolu tankerin altına giren otomobilin alev almaması ise olası bir faciayı önledi.Büyük korku yaşayan yakıt tankerinin sürücüsü Arif Aksu, "Limandan yakıt tankerini doldurup, Serik'e doğru yola çıktım. Buraya yaklaşırken ön lastiğim patladı. Sağa çekip, reflektörümü koyup, dörtlülerimi de yaktım. Lastikçiyi beklemeye başladım. Beklerken biranda gelip bu otomobil arkadan vurdu. Reflektör bile arada kaldı. Bir facia olabilirdi" dedi.Lastiğin tamir edilmesinin ardından tanker yoluna devam ederken otomobil ise otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.