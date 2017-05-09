10.05.2017 12:57:33

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.

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Samsun'da yoldan çıkan otomobilin yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Sarıbıyık Mahallesi Yılanlıdere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necmi Polat (60) idaresindeki 55 SY 694 plakalı otomobil, virajı döndükten sonra direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü Necmi Polat kazayı yara almadan atlatırken, yanında bulunan eşi Emine Polat hafif şekilde yaralandı. Yaralı kadın 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.