08.05.2017 17:14:11

Otomobil trafik levhasına çarptı; 1'i çocuk 3 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir aracın trafik levhasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir aracın trafik levhasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.Bozüyük'ten Eskişehir istikametine gitmekte olan 16 JZ 067 plakalı özel otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Akpınar köyü yakınlarında yoldan çıkarak trafik levhalarına çarptı. Kazanın etkisiyle araçta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsimleri öğrenilemeyen yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.