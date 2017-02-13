13.02.2017 23:03:46

Otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde karşı şeritten gelen tır ile çarpışan otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde karşı şeritten gelen tır ile çarpışan otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazadan yaralı olarak kurtuldu.Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy'den Kapaklı istikametine seyreden Yalçın Ç. idaresindeki 59 UB 897 plakalı araç, sürücünün kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Hüseyin Ç. yönetimindeki tır ile çarpıştı. Aracın içinde sıkışan sürücü Yalçın Ç., olay yerine gelen Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Ambulansla Çerkezköy Özel İrmet Hospital Hastanesine kaldırılan Yalçın Ç.'nin sağ ayağında kırık olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. LPG'li olan aracın gaz bağlantıları kesilerek, yoldan çekici aracılığı ile kaldırıldı. Tır sürücüsü Hüseyin Ç. ise ifadesi alınmak üzere Çerkezköy Gazi Polis Karakoluna götürüldü.Kazadan dolayı Kapaklı-Çerkezköy yolu bir süre trafiğe kapanırken, itfaiye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.