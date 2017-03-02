03.03.2017 06:19:57

Otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

Adana'da bir otomobil, duramayıp TIR'a çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

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Adana'da bir otomobil, duramayıp TIR'a çarpması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.Kaza, saat 5.30 sıralarında merkez Sarıçam İlçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Edilen bilgiye göre Ramazan Demirkan (25) yönetimindeki 01 YY 212 plakalı otomobil, iddiaya göre çok suratlıydı, otoban bağlantısından çıkan Duran F. Yönetimindeki 01 CLJ 32 plakalı TIR'a duramayıp çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulan otomobil, 100 metre sürüklendikten sonra durdu. TIR şoförü Duran F.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan bulunan otomobil sürücüsü Ramazan Demirkan ve ismi öğrenilmeyen bir kişiyi ÇÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Balcalı Hastanesi ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Araçta bulunan iki kişinin de durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Polis kaza hakkında soruşturma başlatırken, TIR şoförü Duran F.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü.