21.02.2017 17:43:45

Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Bartın-Karabük yolunda meydana gelen kazada takla atan otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

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Bartın-Karabük yolunda meydana gelen kazada takla atan otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinden Bartın'a gelmekte olan Rafet Sevinç (33) yönetimindeki otomobil, Kirazlık köprü barajı mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine ağaca çarparak takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Necmiye Sevinç (55) hayatını kaybederken, Recep Sevinç (61) ile birlikte otomobilde bulunan kızları Sevil Erkaraca (36) yaralandı. Yaralanan 2 kişi 112 acil sağlık ekiplerince ambulans ile Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sevinç ailesinin Karabük'ten hasta ziyaretinden döndükleri öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.