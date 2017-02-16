Otomobil sporlarının yarış takvimi belli oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2017 ulusal yarış takvimi oluşturularak kulüplere ilan edildi. TOSFED, yedişer ralli, tırmanma, karting ve off-road, 6 trial, beşer rallikros ve pist, üçer drift ve klasik otomobil olmak üzere 50 Türkiye Şampiyonası yarışı organize edecek.
2017 yarış takvimine göre, sezon 22-23 Nisan'da İzmir'deki Ege Rallisi ve Karabük'te düzenlenecek Türkiye Off-road Şampiyonası ile başlayacak.
Otomobil sporlarında sezon, 25-26 Kasım'da düzenlenecek ve kenti daha sonra belirlenecek Türkiye Pist Şampiyonası 5. yarışıyla sona erecek.