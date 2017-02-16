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Otomobil sporlarının yarış takvimi belli oldu
16.02.2017 12:23:23

Otomobil sporlarının yarış takvimi belli oldu

Ralli, pist, karting, tırmanma, rallikros, off-road, trial, drift ve klasik otomobil branşlarında yarış takvimi belirlendi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2017 ulusal yarış takvimi oluşturularak kulüplere ilan edildi. TOSFED, yedişer ralli, tırmanma, karting ve off-road, 6 trial, beşer rallikros ve pist, üçer drift ve klasik otomobil olmak üzere 50 Türkiye Şampiyonası yarışı organize edecek.

2017 yarış takvimine göre, sezon 22-23 Nisan'da İzmir'deki Ege Rallisi ve Karabük'te düzenlenecek Türkiye Off-road Şampiyonası ile başlayacak.

Otomobil sporlarında sezon, 25-26 Kasım'da düzenlenecek ve kenti daha sonra belirlenecek Türkiye Pist Şampiyonası 5. yarışıyla sona erecek.

 


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