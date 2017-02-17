17.02.2017 13:29:03

Otomobil motosiklete böyle çarptı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazası saniye saniye kameralara yansıdı

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin yaralandığı trafik kazası saniye saniye kameralara yansıdı.Edinilen bilgilere göre, Hanımçeşme Mahallesi Çevre yolu Adliye kavşağında meydana gelen trafik kazasında Ömer Faruk Özbey (53) idaresindeki 16 HDN 47 plakalı otomobil ile Beytullah Gök'ün (33) kullandığı 43 U 5367 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Beytullah Gök yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza, çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.(Tuna İşleyen/İHA)