21.07.2017 09:00:58

Otomobil kum yüklü traktöre çarptı

Şanlıurfa'da kum yüklü traktöre arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde Tülmen Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mahmut K.'nın kullandığı 63 HP 327 plakalı otomobil, batan güneşin sürücünün görüş açısını kısıtlaması nedeniyle önünde seyreden 63 VT 737 plakalı kum yüklü traktöre arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü olay yerine çağrılan ambulanslarla Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, otomobilde sıkışan Müslüm K. olay yerindeki vatandaşlar tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.